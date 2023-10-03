انطلاق برنامج مكافحة نواقل الامراض بولاية شرق دارفور

الضعين - شرق دارفور انطلقت بولاية شرق دارفور محلية الضعين حملة مكافحة نواقل الأمراض للقضاء على الطور الطائر للباعوض عبر الماكينات المحمولة على العربات والتي تستهدف كل احياء مدينة الضعين. وابانت مدير إدارة صحة البيئية بوزارة الصحة شرق دارفور الاستاذه سناء محمد برشم ان الحملة تستمر لمدة ثمانية ايام بدعم وتنسيق مع منظمة الرؤية العالمية بعدد ثلاثة عربات بها ماكينات الرش الرزازي. واوضحت ان الحملة انطلقت بداية بحي العرب ببرنامج الرش بالماكينات وسوف تشمل كل احياء المدينة ومدتها ثمانية ايام من اجل القضاء على الطور الطائر للباعوض المسبب للملاريا. وناشدت المواطنين التعاون مع الحملة وغسل اواني حفظ المياه والازيار كل ٣ ايام منعا لتوالد باعوض الايديس و للوقاية من حمى الضنك الذي انتشر هذه الأيام بعدد من ولايات بالسودان. كما شكرت منظمة الرؤية العالمية على جهودهم المتواصلة ودعمهم لبرامج صحة البيئة والاصحاح البيئي من أجل صحة المواطن وولاية خالية من الأمراض. سونا

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