خلو ولاية النيل الأبيض من الاسهالات المائية والحمي النزفية

اكد الاستاذ اسماعيل علي يوسف مدير إدارة الطواريء الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض استقرار الأوضاع الصحية وخلو الولاية من أمراض القائمة ( أ ) الاسهالات المائية والحمي النزفية.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل اي بلاغ حتى الآن، وقال مدير إدارة الطواريء ومكافحة الاوبئة في تصريح (لسونا) أن العينات العشوائية التي تم أخذها للاسهالات المائية والحميات الشديدة بالعيادات المختلفة أظهرت نتائجها بأنها كلها سالبة ولم يتم تسجيل أية حالة إيجابية ، وأشار إلى أن الولاية بها ٢٨٣ مركزا للتبليغ بالمستشفيات والمراكز الصحية ومعسكرات اللاجئين ومراكز إيواء الوافدين .

وابان أن التنسيق المشترك للجهد الرسمي والشعبي والمنظمات ساهم كثيرا في استقرار الوضع الصحي بالرغم من أن مراكز الإيواء بالولاية بلغت ٣٢٨ مركزا بكل محليات الولاية .

وأضاف أن الوزارة مع الشركاء والمنظمات قامت بتوفير ١١ وحدة علاجية متجولة كان لها الأثر الكبير في تقليل الأمراض بالإضافة للانشطة الوقائية الروتينية للاصحاح البيئي والخدمات العلاجية .

وكشف مدير إدارة الطواريء الصحية ومكافحة الاوبئة عن وجود الباعوض الناقل للحمي النزفية في بعض مناطق تندلتي حسب المسح الذي قامت به إدارة مكافحة النواقل ولكن حتى الآن لم تظهر اية حالة مما يتطلب التركيز على انشطة مكافحة النواقل خاصة الباعوض بالإضافة لحملة توعية صحية مصاحبة للمواطنين بالتركيز على مراكز الايواء .

وناشد كل الشركاء والجهات الرسمية بالعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الوضع الصحي بعد الخريف خاصه سلامة المياه ومكافحة النواقل والاصحاح البيئي وتحريك المبادرات المجتمعية من أجل تحقيق شعار الصحة للجميع وبالجميع .