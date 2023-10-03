حاكم النيل الأزرق يستقبل وفد قيادات مجلس السلام بالإقليم

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق إستقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه اليوم وفد القيادات العليا لمجلس السلام بالإقليم برئاسة المك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم رئيس المجلس يرافقه الناظر سيف الدولة أدهم إدريس ناظر المنطقة الغربية نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس. ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم. رئيس المجلس أوضح أن لقاء السيد الحاكم تناول الأوضاع الراهنة ودور الإدارة الأهلية ومهامها المختلفة، موضحاً أن اللقاء جاء بغرض التفاكر حول مجمل القضايا المجتمعية بالإقليم. وأضاف أنه نقل للسيد الحاكم إجازة المجلس لمسودة لائحته الداخلية توطئةً التوقيع عليها من قبل الحاكم تمكيناً للمجلس من الانطلاق في مسيرة تنفيذ المشروعات المختلفة. كما اوضح أن وفد المجلس أعرب عن تقديره لمستوى الإستقرار والسلام الذي ينعم به الإقليم بفضل جهود حكومة الإقليم ومكونات المنظومة الأمنية بالإقليم. وأبان أن السيد الحاكم ثمن دور الإدارة الأهلية عامة ومجلس السلام على وجه الخصوص وكبير إسهامهما في ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في ربوع الإقليم، مبيناً أن السيد الحاكم أكد دعمه لقضايا الإدارة الأهلية ومجلس السلام خلال المرحلة القادمة. سونا

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