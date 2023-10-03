بالصور.. عقار يلتقي وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي

بلتقى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار اليوم وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق. وقالت الأستاذة عائشة موسى في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للجهود المبذولة لوقف الحرب وإستعادة المسار المدني الديمقراطي بجانب ضرورة تكوين حكومة طواريء مستقلة، لا مكان فيها للمحاصصة الحزبية معربة عن أملها في أن تجد كل الأطروحات التي تم طرحها اليوم خلال اللقاءات التي إبتدرتها الألية طريقها نحو التنفيذ. وأوضحت الأستاذة عائشة أن الألية ستعقد إجتماعات مع كل الجهات الفاعلة من أجل وقف الحرب وإستعادة المسار المدني الديمقراطي وعودة الحياة لطبيعتها. سونا

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