شاهد بالفيديو.. غناء ورقص وفرحة جنونية من لاعبي الهلال السوداني داخل غرف الملابس بالمغرب عقب التأهل لدور المجموعات

تصدر مقطع فيديو للاعبي فريق الهلال السوداني قائمة الفيديوهات والمقاطع الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول لاعبو الهلال السوداني وهم يرقصون ويحتفلون داخل غرف الملابس بأحد الاستادات بالمغرب. وصعد بطل السودان لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على أول أغسطس الأنغولي بهدفين مقابل هدف واحد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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