وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن بدء استلام طلبات توثيق الخبرة وتشرح الطريقة

أعلنت إدارة التوثيقات بوزارة الصحة – ولاية الخرطوم عن بدء استلام طلبات توثيق شهادات الخبرة للعاملين بكافة القطاعات التابعة للوزارة من اليوم الثلاثاء الموافق 2023/10/3 وذلك وفقا للآتي: أولاً: نظام العمل والتوثيق سيكون اليكترونيا بإرسال كافة المطلوبات عبر ايميل إدارة التوثيقات بوزارة الصحة-ولاية الخرطوم بالعنوان* : [email protected] أو على الارقام الاتية : 0128526647 وتس اب فقط 0120428841 وتس اب فقط 0991290992 وتس اب فقط. ثانيا : سيتم الرد آليا للمتقدمين الذين اكتملت لديهم مطلوبات التوثيق بإرسال استمارة يقوم بملئها مقدم الطلب ويعيد إرسالها لنفس العناوين المذكورة اعلاه. ثالثا: سيتم بعد ذلك التحقق من الشهادات المطلوب توثيقها والرد لمقدم الطلب وتوجيهه بسداد الرسوم عبر الحساب المصرفي وتحديد مكان استلام الشهادات المطلوب توثيقها. رابعا: تم تحديد أماكن لتسليم الشهادات الموثقة عبر مناديب وزارة الصحه ولاية الخرطوم في كل من : # مدينة ود مدني ( ولاية الجزيرة) # مدينة عطبرة ( ولاية نهر النيل) # محلية كرري ( ولاية الخرطوم) مطلوبات التوثيق لشهادات الخبرة : 1/صورة من التسجيل الدائم .(خاص بالكوادر الصحية) 2/صورة من علاقه مقدم الطلب بالمؤسسة التي أصدرت شهادة الخبرة ( إما وظيفه دائمه او تعاقد). 3/صورة من شهاده الجامعه. 4/شهاده الخبرة موقعة و مختومه من الإدارة المباشرة للمؤسسة التي عمل بها مقدم الطلب… وزارة الصحه ولاية الخرطوم إدارة التوثيقات

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