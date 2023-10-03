شاهد بالفيديو الدمار والخراب وآثار النهب في أركويت الخرطوم وود البنا وود أرو في أمدرمان

مقطع فيديو بثه ناشطون يظهر آثار الدمار وأعمال النهب في عدد من المباني والمحال التجارية بمنطقة أركويت بالخرطوم .. ومقطع فيديو متداول يظهر آثار الدمار ونهب المنازل بأحياء ود البناء وود أرو بأم درمان.. الجزيرة – السودان

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