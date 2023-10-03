القوات المسلحة تدين الاعتداء الغاشم لمليشيا التمرد على مقر البعثة الاثيوبية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بياناً مهماً بخصوص الاعتداء على مقر البعثة الإثيوبية في الخرطوم، جاء فيه:
تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية بالخرطوم، واتباع ذلك ببيان بائس في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة.
توضح القوات المسلحة حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني والحرص علي سلامة الأعيان المحمية بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد، بعكس المليشيا المتمردة التي لم تتورع منذ الأيام الأولى لتمردها المشئوم عن استهداف كافة المقرات الدبلوماسية بالخرطوم ونهب ممتلكاتها والاعتداء علي منسوبيها (وبعض هذه الحالات سارعوا إلي توثيقها بأنفسهم).
تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم علي مقر البعثة، وتبدي بالغ أسفها على هذا الاعتداء الغاشم.
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية
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