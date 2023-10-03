وزارة الزراعة والغابات تعلن انطلاق حملة الرش الجوي للآفات

اكملت وزارة الزراعة والغابات الجاهزية الفنية واللوجستية لانطلاق الحملة الكبرى لمكافحة الآفات. و أكد د. ابوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف (لسونا) ان كل التحضيرات اكتملت لانطلاق الحملة وبدأت عملية الرش الجوي بتاريخ ٢٩ سبتمبر بولاية الجزيرة مشيدا بتجاوب وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع الحمله بتوفير كل المعينات لانجاحها. وأكد د.البشرى انه رغم الظروف التي تمر بها البلاد الا ان وزارة الزراعة والغابات استطاعت ان تمضي بالموسم الزراعي نحو الغايات المرجوة مؤكدا ان هذه الحملة ستغطي كل ولايات السودان للمحافظة على إنتاج هذا الموسم الذي ركزت فيه الوزارة على محاصيل الحبوب لتوفير الامن الغذائي. سونا

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