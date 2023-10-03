والي شمال كردفان يدعو القوى السياسية الى مساندة حكومته لتحقيق التنمية

دعا والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف القوى السياسية بالولاية إلى الاضطلاع بدورها كاملا في مساندة ونصرة الحكومة التنفيذية بالولاية وذلك في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وقال والي شمال كردفان ان خطة حكومته تعمل على اربعة محاور رئيسية تشمل المحور الأمني ومحور توفير مياه الشرب والمحور الصحي ومحور معاش الناس. وأوضح والي شمال كردفان ان حكومته تحقق تقدم ملموس في كل المحاور بالرغم من الحرب المستعرة في البلاد خاصة في توفير السلع الإستراتيجية ومعاش الناس بدعم كبير من الجهد الشعبي والرسمي. ودعا القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في طرح الرؤى والافكار والملاحظات لنصرة واسناد الحكومة التنفيذية بالولاية موضحا ان ابواب الحكومة مشرعة لتلقي جميع الخطط والبرامج التي من شأنها ان تساعد في تقديم الحلول المناسبة في قيادة قطار التنمية المنشودة. المجتمعون من القوى السياسية اجمعوا على مساندة القوات المسلحة بالمال والرجال في حربها ضد مليشيا التمرد مبدين بعض الملاحظات والافكار التي تساهم في حلحلة الكثير من القضايا التي تؤرق انسان الولاية. سونا

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