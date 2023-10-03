أبطال آسيا.. نيمار يقود الهلال للفوز على ناساجي

نيمار حقق نادي الهلال السعودي فوزاً ثميناً على ناساجي الإيراني 3-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. اخبار 24

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