بالصور.. “هتشوفونا قريب”.. رانيا يوسف برفقة شريف منير في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت رانيا يوسف في الصور برفقة الفنان شريف منير مما نال إعجاب الجمهور وعلقت رانيا يوسف، على الصورة، وكتبت “هتشوفونا قريب قوي ان شاء الله”. آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق. صدى البلد

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