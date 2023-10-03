نافباخور يتصدر مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

تصدر نافباخور الأوزبكي المجموعة الرابعة التي ينافس من خلالها في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.وجاء تصدر الفريق الأوزبكي مؤقتًا بفوزه على ضيفه مومباي سيتي الهندي 3-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.وبدأ نافباخور مشواره في المجموعة بفرضه التعادل على الهلال السعودي 1-1 في معقل الأخير.وبفضل أهداف جامشيد إسكندروف (52) وجاسور ياخشيباييف (58) ودونيور عبدالمانوبوف (88)، رفع نافباخور رصيده الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا.

وينتظر الفريق الأوزبكي ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الهلال ومضيفه نساجي مازندران الإيراني، الذي فاز افتتاحًا على مومباي سيتي خارج الديار 2-0.

وتقام الجولة الثالثة في 23 الحالي، حيث يلتقي نافباخور مع نساجي مازندران، والهلال مع مومباي سيتي.

ويتأهل الى ثمن النهائي مباشرة متصدرو المجموعات الخمس في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل 3 فرق في المركز الثاني.

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