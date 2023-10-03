حمى الضنك .. وزير الصحة الإتحادي يؤكد إستقرار الأوضاع الصحية بالجزيرة

أكد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي إستقرار الأوضاع الصحية بولاية الجزيرة.

وقال لدى لقائه اليوم بقصر الضيافة بمدني والي الجزيرة وعدد من أعضاء الحكومة، أن حملات الرش التي نفذتها الولاية أدت لمحاصرة إنتشار حمى الضنك.

وأضاف أن الوضع الصحي بالجزيرة مطمئن داعياً لإستمرار حملات الرش للناقل في محليات مدني الكبرى والحصاحيصا والمناقل ولفت لأهمية تكامل الأدوار بين الولاية ووزارة الصحة الإتحادية والمنظمات.

وقال هيثم نعول كثيراً على دور المجتمع في التعامل الصحي مع تخزين المياه والتغذية وكشف عن مخزون مقدر من الأدوية والعلاجات بالجزيرة .

من جانبه أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة على أهمية إستمرار حملات الرش والنظافة للقضاء على الناقل وأعلن عن إنطلاقة حملات الرش بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى الكويتي في أحياء عووضة والمنيرة بمدني وقطع بإستمرار الحملات لتغطية جميع أنحاء الولاية.

وناشد المواطنين بأهمية إتباع الطرق الصحية في تخزين مياه الشرب وأشار إلى إستقرار إمداد المياه مما يقلل من التخزين وأعلن عن ترتيبات جارية لزيادة أسطول العربات العاملة في النظافة لتقليل كثافة النفايات .

فيما أعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 82 حالة إشتباه بحمى الضنك بالولاية منها 64 حالة موجبة منهم حالتين وفاة .