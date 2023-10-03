الصحة بنهر النيل تؤكد ضرورة وضع لائحة تحدد اختصاصات مجالس الامناء بالمستشفيات

اكد الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل على ضرورة وضع لائحة تحدد مهام واختصاصات مجالس الامناء بالمستشفيات والمؤسسات الصحية لترتيب السياسات الصحية حتى تصبح مرجعية ومناهج للعمل بتلك المؤسسات. جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه ظهر اليوم وفد منطقة الحيبة بمحلية البحيرة برئاسة الدكتور محمد هاشم والاستاذ فاروق احمد محمد بحضور الاستاذ عبد الرحمن التهامي مدير الإدارة العامة للنظام الصحي. واشار وهب ان اختصاصات مجالس الامناء تقتصر على استقطاب الدعم لتنمية المؤسسة الصحية وذلك لترتيب العمل حتى يتأتى لادارة المستشفيات والمؤسسات الصحية القيام بدورها المنوط بها . ووعد بإكمال نواقص مركز صحي الحيبة بعد الترتيب مع جهات الاختصاص لمعرفة الاحتياجات معلنا انه بصدد تنفيذ برنامج طواف يشمل جميع مستشفيات الولاية والمؤسسات الصحية وذلك للوقوف على سير العمل وتقييم الأداء. سونا

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