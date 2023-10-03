شاهد منى زكي بالأسود وتقول: “بعتذر لبنتي عن سخافتي معاها”

نشرت الفنانة منى زكي صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

وأطلت منى زكي خلال الصور بفستان من اللون الأسود، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وحلت منى زكي في وقت سابق ضيفة على برنامج نواعم، للحديث عن كواليس رحلتها الفنية والشخصية.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز 7 تصريحات لمنى زكي في برنامج “كلام نواعم”.

غالبا الأحاسيس اللي جاية من الشغل لما يجيلك إحباطات من فشل حاجة مهم أوي أن الآخر يساندك لكن برضه.

انا وجوزي أني مأفورش في الاكتئاب أو النجاح

أول ما اتجوزنا كانت فكرة غريبة بالنسبة لأحمد أنه يقعد مع العيال

بعتذر لبنتي عن سخافتي معاها لأني كنت شديدة معاها أكتر من أخواتها الولاد

شغلتنا صعبة جدًا بالذات إحباطها وحش جدا ونجاحها حلو بزيادة

مهم جدا انك متأڤوريش في الإحساس وتفخيمه وتحاولي تعدي الإحساس ده.

أحمد حلمي كان منتج مسلسل آسيا، ودي المرة اللي قررنا إننا منشتغلش سوا هو منتج وأنا ممثلة والموضوع كان سخيف واتخانقنا مش خناق شخصي بس إحساس أننا هنعدي المرحلة دي ومش هنعمل كده تاني ومش هنكررها”.

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