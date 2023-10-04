شاهد بالفيديو.. فدوى فريد تبكي السودانيين “ما طالما في الروح نفس .. عزة وطنا محال تموت”

بلحن حزين وصوت يحمل كل الأسى والألم .. أبكت المطربة فدوى فريد “الأبنوسة”، السودانيين وهي تردد ” كملت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب بالسكوت”.

“خيوط العنكبوت” .. ما طالما في الروح نفس .. عزة وطنا محال تموت، عمل جديد من من كلمات فتح الرحمن النور، وألحان مصعب الباقر، وتنفيذ صلاح كرار.

وجدت خيوط العنكبوت تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل داخل وخارج السودان، بحسب رصد محررة “أخبار الخليج 365”، حيث عبر المتفاعلون عن حزنهم وأساهم لحال السودان اليوم.

ويخوض الجيش السوداني حرباً حاسمة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع “الإرهابية”، والمستمر منذ ستة أشهر.

شاهد بالفيديو “خيوط العنكبوت”:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”