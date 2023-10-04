علاقة جنوب السودان مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل

أكد محلل سياسي من جنوب السودان أن جوبا لا تنحاز إلى أي طرف دولي على حساب آخر، مشيرا إلى أنها تتعامل مع كل دولة بناء على القضايا المشتركة معها.

جاء ذلك في تصريحات لـ”سبوتنيك”، النسخة الإنجليزية، تعليقا على العلاقات بين روسيا وجنوب السودان، والزيارة الأخيرة، التي قام بها سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، إلى موسكو.

وقال مالويل بول كير، إن علاقة بلاده مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها العمل مع أي دولة فيما يتعلق بالأشياء التي يرغبون في القيام بها معا.

وتابع: “هناك قاعدة عمل مشتركة بين روسيا وجنوب السودان، خاصة أن تاريخها يشهد بمساعدة العديد من الدول الأفريقية في مكافحة الاستعمار، في حقبة الاتحاد السوفيتي”.

ولفت مالويل بول كي، إلى أن القمة الروسية الأفريقية الأخيرة كانت بمثابة نقطة انطلاق لجنوب السودان فيما يتعلق بتعلم القارة الأفريقية ومشاركة الأفكار والخبرات مع روسيا.

ولفت إلى أن جوبا وقعت مع إحدى الشركات الروسية تعاقدات للعمل في جنوب السودان عقب القمة، مشيرا إلى أن روسيا لديها تقنيات متقدمة يمكنها تزويد جنوب السودان بها حتى يتمكن من تطوير نفسه.

وعن التعامل بالعملات المحلية بين روسيا ودول أخرى، قال المحلل السياسي إنها ستخدم القارة بأكملها، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة لإدخال الدولار في تعاملات لا دخل لواشنطن بها.

يذكر أن جيمس بيتيا مورغان، وزير خارجية جنوب السودان، طالب الشركات الروسية بالعمل في جنوب السودان واستكشاف الموارد الطبيعية بما فيها النفط.

وكان رئيس جنوب السودان قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي، رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تطوير قدراتها في العديد من المجالات وخاصة المجالات الصناعية والزراعية.

وقام رئيس جنوب السودان، سلفا كير، بزيارة رسمية إلى موسكو وأجرى محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول التعاون الثنائي بين الدولتين، كما طلب سلفا كير مساعدة روسيا لحل أزمة اللاجئين.

وكالة سبوتنيك