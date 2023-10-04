بايرن ميونخ يحرم برشلونة من رقمه القياسي

استطاع بايرن ميونخ الحفاظ على سجله المميز في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بفوزه على كوبنهاجن، في عقر داره بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية.

وأشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات إلى وصول بايرن للمباراة ال18 تواليا بلا خسارة في زياراته لمنافسيه بمرحلة المجموعات.

وحطم بايرن بذلك رقم برشلونة القياسي، الذي كان يتشارك معه فيه ب17 مباراة بلا هزيمة خارج الديار، ليصبح أكثر فريق تجنبا للهزيمة في مباريات متتالية بعيدا عن ملعبه.

وعلى مدار تلك السلسلة، حقق بايرن الفوز في 16 مباراة، فيما تعادل في مناسبتين.

يذكر أن الفريق البافاري حافظ على صدارة المجموعة الأولى بوصوله للنقطة 6، فيما توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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