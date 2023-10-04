آرسنال يخسر من لانس الفرنسي في دوري الأبطال

فجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه آرسنال الإنجليزي 2-1 الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل أيندهوفن الهولندي بصعوبة شديدة مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2-2.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وحصد إشبيلية نقطتين في المركز الثالث، مقابل نقطة واحدة لأيندهوفن في المركز الأخير.

وعلى ملعب بوليرت ديليليس، بدا آرسنال في طريقه للخروج بفوز عريض بعد أن تقدم له مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف عقب 14 دقيقة فقط.

لكن فرحة آرسنال لم تستمر طويلا حيث كسرها أدريان توماسون بمنح لانس التعادل في الدقيقة 25 ثم أحرز إيلي واهي هدف الفوز في الدقيقة 69.

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