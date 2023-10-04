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آرسنال يخسر من لانس الفرنسي في دوري الأبطال

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Asma Osman 0 تبليغ

آرسنال

فجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه آرسنال الإنجليزي 2-1 الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل أيندهوفن الهولندي بصعوبة شديدة مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2-2.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وحصد إشبيلية نقطتين في المركز الثالث، مقابل نقطة واحدة لأيندهوفن في المركز الأخير.

وعلى ملعب بوليرت ديليليس، بدا آرسنال في طريقه للخروج بفوز عريض بعد أن تقدم له مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف عقب 14 دقيقة فقط.

لكن فرحة آرسنال لم تستمر طويلا حيث كسرها أدريان توماسون بمنح لانس التعادل في الدقيقة 25 ثم أحرز إيلي واهي هدف الفوز في الدقيقة 69.

كووورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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