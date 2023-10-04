ريال مدريد يهزم نابولي بثلاثية

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (3-2) أمام نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دييجو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وأليكس ميريت حارس نابولي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 27، 34، و78، بينما أحرز هدفي نابولي ليو أوستيجارد وبيوتر زيلينسكي (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 19 و54.

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في الوصافة.

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