شاهد بالصور.. تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

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نشرت بسمة بوسيل، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وأطلت بسمة بوسيل، مرتديه فستان طويل وأنيق بألوان ناعمة ومميزة، ونسقت معه بوت طويل باللون الاسود ليكشف عن جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
كما اختارت بسمة بوسيل، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت تاج على شعرها باللون الذهبي لاكمال اللوك.
صدى البلد
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