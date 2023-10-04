اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قرار ولائي باعفاء وتكليف المدير التنفيذي لتشغيل الخريجين بالجزيرة

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 68 لسنة 023م بإنها تكليف فاطمة علي بابكر حامد من منصب المدير التنفيذي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين ولاية الجزيرة .

وكما قضى القرار بتكليف الاستاذ خالد محمد عباس محمد مديراً تنفيذياً للجهاز القومي لتشغيل الخريجين ولاية الجزيرة ووجه القرار الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ .

سونا

كانت هذه تفاصيل خبر قرار ولائي باعفاء وتكليف المدير التنفيذي لتشغيل الخريجين بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا