قرار ولائي باعفاء وتكليف المدير التنفيذي لتشغيل الخريجين بالجزيرة

أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 68 لسنة 023م بإنها تكليف فاطمة علي بابكر حامد من منصب المدير التنفيذي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين ولاية الجزيرة . وكما قضى القرار بتكليف الاستاذ خالد محمد عباس محمد مديراً تنفيذياً للجهاز القومي لتشغيل الخريجين ولاية الجزيرة ووجه القرار الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ . سونا

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