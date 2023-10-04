تنفيذي البحيرة يدشن حملة مكافحة نواقل الأمراض

دشن الأستاذ شمس الدين محجوب علي المدير التنفيذي لمحلية البحيرة وبرفقته الرائد أمن دكتور أحمد عبد الله مدير وحدة أمن ومخابرات محلية البحيرة والنقيب شرطة عوض علي الحاج ممثل مدير شرطة المحلية ودكتورة عائشة حسن الحسين مدير الصحة بالمحلية، دشنوا اليوم الحملة الشاملة للإصحاح البيئي التي تنظمها إدارة الصحة بالمحلية مستهدفةً بها جميع نواقل الأمراض في أطوارها كافة بالتركيز على بعوضة الأيديس بإعتبارها الناقل المباشر لفايروس حمى الضنك. وستجوب الحملة جميع أنحاء المحلية لتفتيش أماكن التوالد ومن ثم القضاء عليها وتستمر الحملة لمدة خمسة عشر يوماً. سونا

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