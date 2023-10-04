والي البحر الأحمر يلتقي قيادات المجلس الأعلى لشئون دينكا ابيي

إلتقي الأستاذ أحمد فتح الرحمن والي ولاية البحر الأحمر بمكتبه ببورتسودان ظهر اليوم بقيادات المجلس الأعلي لتنسيق شئون دينكا أبيي بالسودان برئاسة الأستاذ شول موين بول رئيس المجلس وعدد من قيادات المجلس علي مستوي المركز والولايات والفريق إبراهيم الماظ مستشار المجلس.

إستمع السيد الوالي إلى جهود المجلس في متابعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه أبناء وشعب أبيي في المجالات المختلفة الجهود المبذوله لتزليل العقبات واللقاءات التنسيقية التي تمت مع الجهات زات الصلة بالولاية والمركز وحي رئيس وأعضاء المجلس مجهودات حكومة ولاية البحر الاحمر في السنوات والفترات الماضية من اجل تقديم الخدمات وحلحله الاشكالات التي توجه ابناء ابيي بالولاية.

وفي ذات الاطار تحدث الفريق ابراهيم الماظ مستشار المجلس جهود حكومة ولاية البحر الاحمر في بسط الامن والاستقرار والتعايش السلمي وتوفير الخدمات للمواطنين في ظل الظروف التي تعيشها البلاد .

وثمن السيد الوالي الجهد الكبير الذي قام به المجلس خلال الفترة الماضية والطواف للولايات لتفقد أحوال النازحين بسبب الحرب الدائرة في البلاد والمشاركة في الاستنفارات والمساهمة في المجهود المجتمعي في مراكز الإيواء وتقديم المواد الأغاثية.

ووجه الوالي بتكوين لجنة لمعالجة اشكالات الرقم الوطني والاوراق الثبوتية والتنسبق مع وزارة الداخلية والسجل المدني وفتح قنوات التواصل مع الولاية لتقديم مختلف الخدمات عبر ممثلين ، كما وجه باهمية تكثيف العمل الاعلامي لتعريف الرآي العام بقضية ابيي واهميتها عبر مراكز الشباب والمنابر المختلفة.