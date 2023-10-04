الجامعة المفتوحة بالجزيرة تختتم دورة جريمة المخدرات (فقها وقضاء وتشريعات)

أختتمت صباح اليوم بمركز التدريب بمدني الدورة التدريبية لجريمة المخدرات (فقها وقضاء وتشريعات) التي نظمتها جامعة السودان المفتوحة فرع ولاية الجزيرة وإستهدفت 28 من القانونيين وذلك بتشريف ممثل مدير شرطة الولاية ولفيف من القانونيين والباحثين والمهتمين بمكافحة المخدرات. حيث عبر العميد شرطة معتصم يعقوب ممثل مدير عام شرطة ولاية الجزيرة عن فخره وإعزازه بالأدوار الرائدة لجامعة السودان المفتوحة تجاه نشر العلم والمعرفة والإهتمام بمعالجة قضايا المجتمع مشيداً بالدورة ومضمونها الرامي لمكافحة المخدرات. وطالب العميد شرطة معتصم يعقوب بعقد دورات مماثلة في كل المحليات لتغطية كل جوانب مكافحة المخدرات مشدداً على ضرورة التشبيك المجتمعي والمؤسسي والعدلي للقضاء على المخدرات معلناً جاهزية شرطة الولاية لدعم كل برامج وخطط الجامعة الرامية لخدمة المجتمع. من جانبه جدد الدكتور عبد العزيز جابر وكيل الجامعة إلتزام الجامعة بإستمرار التدريب في المجالات المؤثرة في المجتمع مؤكداً على أهمية مكافحة المخدرات لحفظ النفس والعقل. فيما عدد العقيد شرطة آدم محمد صالح جدو مدير إدارة شرطة المخدرات بالولاية الجهود العالمية لمكافحة المخدرات مؤكداً على أن الدورة التدريبية عززت جهود إدارته التوعية بمخاطر المخدرات والسبل الكفيلة لمحاربتها. ودعت أميمة فضل المولى ممثل إدارة الصحة النفسية لتضافر الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة مدمني المخدرات وأعلنت أن الإحتفالات بيوم الصحة النفسية لهذا العام ستكون من داخل مراكز إيواء المتأثرين بالحرب. سونا

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