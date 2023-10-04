الإدلة الجنائية تسترداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة

أكد اللواء شرطة عبدالكريم حمدو مدير الادارة العامة للادلة الجنائية استرداد نسخة من نظام سجلات كل المجرمين والمطلوبين للعدالة بجانب العمل علي استعادة واسترداد البصمة، مشيراً الى ان عمل الادلة الجنائية مستمر في كافة ولايات البلاد دعماً للعمل الجنائي عبر خدمة فحص الحالة الجنائية (الفيش) لكل المعاملات داخل السودان كالمرور وتصديق السلاح.

وأبان مدير الادارة العامة للادلة الجنائية ان خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عطبرة وبورتسودان، كاشفاً ان الحرب الدائرة في الخرطوم افقدت الادارة نظام فحص الجينات الوراثية (Dna) بجانب كل الكلاب الشرطية الا ان هنالك كلاب شرطية أخرى مدربة تعمل في الولايات وتساهم في كشف الجرائم آخرها جريمتي قتل وقعت بمدينة الحواتة بولاية القضارف.

واوضح اللواء شرطة عبدالكريم حمدو أن الادلة الجنائية تتدخل في جرائم تزوير شاسيهات العربات والتزوير في الارقام المتسلسلة للاسلحة ولديها الكفاءة في اكتشاف اي عمليات تزوير ترتكب بشانها، مضيفا ان إدارته استأنفت مباشرة نشاطها من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل وتعمل ضمن لجنة تفعيل العمل الجنائي التي تعني بالجرائم والانتهاكات والمخالفات التي ارتكبت أثناء الحرب وتطمئن المواطنين ان خدمات الادارة متاحة الآن في كل الولايات.

سونا