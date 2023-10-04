السودان.. اقتراح غربي للتحقيق بجرائم حرب ضد المدنيين

طرحت أربع دول غربية، اليوم الأربعاء، اقتراحاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من الخبراء لرصد الانتهاكات الحقوقية في السودان الذي مزقته الحرب والإبلاغ عنها.

وتتبنى بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للنظر في الجرائم المحتملة ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان

بدوره، قال سفير بريطانيا في جنيف، سيمون مانلي، إن “التقارير تشير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قبل جميع أطراف هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق”.

محاسبة المسؤولين

وأضاف مانلي “من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقف هذه الأعمال الشنيعة”، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.

كما ستهدف بعثة تقصي الحقائق جزئياً إلى تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.

حالة من الفوضى

يذكر أن السودان انزلق إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة في أبريل/نيسان.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين منذ بدء الصراع.

في حين قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 5.2 مليون شخص فروا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، ويحتاج نحو 25 مليون شخص – نصف سكان البلاد – إلى مساعدات إنسانية.

العربية نت