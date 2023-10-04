جمارك النيل الأبيض تسلم وزارة الصحة كميات من الادويه المنقذة للحياة

سلمت جمارك ولاية النيل الأبيض بحظيرة جمارك مكافحة التهريب بكبري كوستي ظهر اليوم وزارة الصحة بالولاية كميات مقدرة من الأدوية المنقذة للحياة موجودة بالحظيرة وذلك وفق مبادرة المدير العام لقوات الجمارك الفريق شرطه حسب الكريم ادم النور بتوزيع الأدوية الموجودة في الحظائر الجمركية والمخازن والمكاتب الخاصة بمكافحة التهريب للقطاع الصحي بالولايات لمجابهة الوضع الصحي الراهن بسبب الأحداث الأمنية بالبلاد.

حيث تسلم هذه الأدوية نيابة عن وزارة الصحة الدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار والي النيل الأبيض للشئون الصحية، بحضور العميد دكتور محمد نصر عبدالله مدير إدارة جمارك الولاية ووفد رئاسة الجمارك بقيادة العقيد شرطة أبو القاسم يوسف وعدد من أعضاء الشئون القانونية التي طافت علي جميع الولايات لتسليم هذه الأدوية بعد التأكد من صلاحية استخدامها بواسطة إدارة الصيدلة والسموم بالولاية.

وقال مستشار الوالي للشئون الصحية الدكتور عبدالله عبد الكريم ان الولاية استلمت هذه الكمية المعتبرة من الأدوية المنقذة للحياة بعد التأكد من صلاحية استخدامها وفاعليتها، معربا عن شكره للمدير العام لقوات الجمارك علي هذه المبادرة الإنسانية، وقال إن وزارة الصحة بالولاية ستعمل على تضمين هذه الأدوية ضمن ادوية العلاج المجاني وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية.

وفي ذات السياق ثمن العميد شرطه دكتور محمد نصر عبدالله مدير إدارة جمارك النيل الأبيض الجهد المقدر من قوات الجمارك، وقال إن مبادرة المدير العام لتوزيع الأدوية الموجودة بالحظائر الجمركية تأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي تقدمها الجمارك لدعم القطاع الصحي وتسليم هذه الأدوية لجهات الاختصاص والتي تقوم بتوزيعها على المستشفيات حسب الحوجة المتاحة والنظام المتبع.