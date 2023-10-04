المدير التنفيذي لمحلية الجبلين يخاطب ورشة التخطيط الاستراتيجي

خاطب الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بمباني رئاسة المحلية بمدينة الجبلين صباح اليوم ورشة التخطيط الاستراتيجي والتي نفذها أمانة التخطيط الاستراتيجي بالولاية، وتستهدف مديري الإدارات والاقسام بالمحلية.

وقال المدير التنفيذي لمحليه الجبلين ان الورشة تعد قيمة وإضافة حقيقية للكوادر العاملة بالمحلية، مؤكدا حاجة المحلية الماسة للعمل وفقا لمنهج ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، وأشار الى مميزات المحلية في كثير من جوانب الحياة فضلا عن التركيبة السكانية والتنوع.

واضاف ان علم التخطيط الاستراتيجي من شأنه المساهمة بشكل فاعل على حسن ادارة هذا التنوع وترقيته وتطوره من خلال التركيز على تقوية جوانب القوة وتحييد نقاط الضعف وردم الهوة بين الماضي والحاضر، واضاف ان الورشة تمثل أيضا فرصة سانحة للتطبيق العملي لمنهج التخطيط الاستراتيجي بكل الادارات والاقسام والمؤسسات العاملة بالمحلية ونقله من الجوانب النظرية.

من جانبه قال الأستاذ الطاهر سليمان امين امانة التخطيط الاستراتيجي بالولاية ان التخطيط الاستراتيجي يعد أحد أهم العلوم المعاصرة غير أنه يواجه تحديات وصعوبات عديدة في الالتزام به.

وأشار الى مستوى التقدم والتحضر الذي حققته بعض الدول والبلدان التي التزمت بتطبيق منهج التخطيط الاستراتيجي مقارنة مع تلك التي تخلفت وتقاعست عن الالتزام والعمل به.

واضاف ان السودان اعتمد العمل بالتخطيط الاستراتيجي في العام ٢٠٠٧ وتم إنشاء المؤسسات الخاصة بإدارة التخطيط الاستراتيجي على المستويين الاتحادي والولائي وقد تمت عملية وضع رؤيته نحو الوصول لسودان موحد آمن متحضر متقدم مستقر ومتطورة.