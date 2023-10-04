نفذت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (يونيبا) اليوم ولليوم الثاني على التوالي بمركز ايواء النازحين بالمدرسة الجنوبية الإبتدائية بنين بالفاشر حملة توزيع “كيس الكرامة” للفتيات والنساء في سن الإنجاب النازحات من ولاية جنوب دارفور، كما تضمن البرنامج جلسات للدعم النفسي والإجتماعي. ويجئ تنفيذ “كيس الكرامة” في إطار مشروعات وزارة الرعاية والتنمية التي كانت قد دشنتها في الثاني من أكتوبر الجاري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ برامج المسؤوليات الإجتماعية، فضلا عن دعم الأنشطة المجتمعية لمحاربة العنف القائم على النوع. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الرعاية الاجتماعية بشمال دارفور تواصل توزيع (كيس الكرامة) للنازحات بمراكز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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