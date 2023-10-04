غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق

قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.

ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.

وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

صدى البلد