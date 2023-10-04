إطلاق سراح أميركية احتجزت في دبي بعد “مشاجرة”

قالت منظمة “محتجزون في دبي” الحقوقية إنه تم إطلاق سراح طالبة جامعية من نيويورك، كان قد حُكم عليها مؤخرا بالسجن في الإمارات بسبب مشاجرة في مطار دبي.

وحُكم على إليزابيث دي لوس سانتوس، الطالبة في كلية ليمان في برونكس، بالسجن لمدة عام بعد اتهامها بـ”الاعتداء وإهانة” مسؤولي جمارك مطار دبي الدولي، وفقا للمنظمة التي تدعم المواطنين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم في دولة الإمارات.

وقالت شبكة أخبار أي بي سي نيوز الأميركية نقلا عن المنظمة إن إليزابيث استقلت طائرة عائدة إلى نيويورك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وقالت منظمة “محتجزون في دبي” في بيان “إن الشابة البالغة 21 عاما تشعر بسعادة غامرة للعودة إلى الولايات المتحدة”.

وكانت هذه الشابة محتجزة في دبي، منذ يوليو الماضي، بعد عودتها إلى نيويورك من رحلة إلى إسطنبول مع صديق، حيث توقفت لمدة 10 ساعات في دبي، في 14 يوليو، وهناك تشاجرت مع أعوان أمن.

وأثناء المرور بالأمن، طلبت ضابطة من الطالبة، التي خضعت لعملية جراحية حديثة، إزالة بدلة الخصر الطبية التي ترتديها حول خصرها وبطنها وأعلى صدرها.

ورغم أنها امتثلت، إلا أن سوء تفاهم سريع أدى إلى اعتقالها بعدما “لمست إحدى موظفات الأمن”.

وفي 24 أغسطس، أمرها قاض بدفع غرامة قدرها 10000 درهم (حوالي 2700 دولار) لكن مسؤولي الجمارك استأنفوا الحكم، وفقا لذات المجموعة الحقوقية، التي قالت، إنه حكم عليها بالسجن لمدة عام، قبل أن يطلق سراحها الآن.

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