السعودية تترشح لاستضافة مونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته الترشح رسمياً لاستضافة كأس العالم 2034.
وتأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات سابقة، أولها في أمريكا ، وآخرها في قطر.
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحسب واس: “رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاساً لما وصلت إليه ولله الحمد من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم”.
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