والي كسلا يؤكد دعمه لاسر شهداء معركة الكرامة

اكد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله رعاية ودعم حكومة الولاية لأسر شهداء معركة الكرامة من الولاية والقادمين من الخرطوم. جاء ذلك لدي لقائه الوفد الاتحادي من منظمة الشهيد برئاسة ملاسي اوهاج ملاسي والذي يزور الولاية في إطار تفقد اسر الشهداء والأداء بالمنظمة خلال الفترة الماضية ورؤيتها القادمة تجاه أسر الشهداء. وتم خلال اللقاء استعراض انشطة وبرامج المنظمة والزيارات التي قامت بها لاسر الشهداء من معركة الكرامة والدعم الذي قدم لها إلى جانب الوقوف على قضايا تلك الأسر. فيما وثمن مدير المنظمة بالولاية منير حسين سليمان جهود حكومة الولاية والخيرين ودعمهم لبرامج المنظمة واسر الشهداء. سونا

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