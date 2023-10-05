وزير الانتاج بنهر النيل يؤكد اهتمامه بالزراعة والسعي لإنجاح الموسم الشتوي

أكد المهندس صلاح علي كركبه وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية نهر النيل اهتمامه بالزراعة والسعي لإنجاح الموسم الشتوي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمشروع الحصا الزراعي بمحلية بربر رافقه الاستاذ حسن ابراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر والمهندس صلاح الدين المأمؤن رئيس دائرة الزراعة بالولاية والمهندس فريدة الخليفة مدير القطاع الزراعي بمحلية بربر.

ووقف الوزير علي موقف البيارة الرئيسية لمشروع الحصا الزراعي و الاستعدادات لانطلاقة العمل بالموسم الشتوي، مؤكدا اهتمامه بالزراعة والسعي لإنجاح الموسم الشتوي مستهدفين مشروع الحصا الزراعي بأربعة آلف فدان قمح داعيا إلى العمل لتسريع العمل بالبياره بوقت كافي قبل الموسم الشتوي، كما استمع الوفد لشرح من مدير مشروع الحصا الزراعي عن موقف العمل وإدخال طلمبة للري.

كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة لمشروع البركة لتربية الدواجن مشيداً بالتجربة في توفير اللحوم البيضاء بسعر مخفض للمواطن استمع إلى شرح عن المشروع من الاستاذ محمد حسن حاج موسى مدير المشروع.

من ناحية أخرى قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة لمصنع مياسم وقف على سير الإنتاج بالمصنع مبينا تشجيعهم للاستثمار والمستثمرين لتوطين الصناعة بالولاية، مشيدا بتجربة مصنع مياسم بمدينة بربر، مؤكد وقوفه مع إدارة المصنع لتذليل كل العقبات بالمصنع.