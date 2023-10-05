تخريج 2000 من المستنفرين بمعسكرات التدريب بكوستي

حيا الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف شهداء معركة الكرامة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وخص بالتحيه أسرة الشهيد عثمان مكاوي بكوستي .

جاء ذلك لدى مخاطبته باستاد كوستي عصر اليوم حفل كرنفال تخريج المستنفرين بمعسكرات التدريب استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة وقرار والي النيل الابيض بإعلان التعبئة والاستنفار بالولاية، بحضور اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاة بكوستي واللواء شرطه سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة الولاية والعميد محمود يحيى ابوالدهبايه مدير جهاز المخابرات والامن الوطني والاستاذ ابوعبيده عمر عجبين المدير التنفيذي لمحليه كوستي رئيس اللجنه العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية وعدد من الوزراء والمديرين التنفيذيين وقيادات الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية واعضاء اللجنه العليا للتعبئة والإستنفار بالولايه والمحلية .

وقال والي النيل الأبيض أن هذا التخريج يعد البداية لمواصله تخريج المستنفرين بكل محليات الولاية، واشاد بالروح العالية للمستنفرين وتلاحمهم مع القوات المسلحة .

وثمن الوالي قيادات التجار والزراع والرعاة وقطاع المرأة الذين كان لهم القدح المعلا في دعم واسناد القوات المسلحة، كما حيا اللجنه العليا للتعبئة والإستنفار بالولاية والمحلية على الترتيب الجيد وتهيئة المعسكرات للتدريب .

من جهته اكد اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاة بكوستي جاهزية المستنفرين للمشاركة مع القوات المسلحة في كل المعارك التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة بكل ولايات السودان .

وقال إن هذه الدفعه تمثل اضافة حقيقية لتماسيح النيل الأبيض وتترجم شعار جيش واحد شعب واحد .

وحيا قائد الفرقه ١٨ مشاة القوات المسلحة التي لقنت العدو درسا لن يننساه في منطقة ودعشانا ودحضت الشائعات والاكاذيب باحتلالهم لمنطقة ودعشانا وأضاف أن القوات المسلحة لهم بالمرصاد وسيتم دحرهم من منطقة أم روابه قريبا .

وطمأن اللواء سامي مواطني النيل الأبيض أن المليشيا المتمردة لن تستطيع الاقتراب للولاية .

وفي ذات السياق قال الاستاذ ابوعبيده عمر عجبين المدير التنفيذي لمحليه كوستي رئيس اللجنه العليا للتعبئة والإستنفار أن المستنفرين الذين تم تخريجهم تم تدريبهم في ثمانية معسكرات وان عدد المتخرجين بلغ ما يقارب الالفين مستنفرا .

واكد ان المحلية ماضية في فتح المزيد من معسكرات التدريب، وثمن ابوعبيدة عمل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية ولجانها الفرعية التي سهرت على إنجاح هذه المعسكرات .

فيما ابان الأستاذ علي محمد الأمين مشرف معسكرات التدريب أن محلية كوستي تعد المحلية الأولي التي استجابت لنداء القائد العام للقوات المسلحة بفتح المعسكرات وتهيئتها للمستنفرين .