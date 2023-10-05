وزير صحة نهر النيل يقود زيارات تعريفية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية

قام الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل اليوم برفقة الاستاذ الحاج بله سومي امين عام حكومة الولاية، زيارات تعريفية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بغرض دعم العلاقات التكاملية مابين وزارة الصحة والجهات المعنية بالزيارة في إطار تجويد الاداء واحكام التنسيق مع الوزات والمؤسسات الحكومية بالولاية. وشملت الزيارة كل من امانة الحكومة و وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية والقوى العاملة بالإضافة إلى جهاز الامن والمخابرات ودائرة الاستثمار ومستشفى الدامر ومصابي معركة الكرامة. وناقشت سلسلة الزيارات عدد من المحاور والتقاطعات المشتركة فيما يخص الشراكات التنسيفية والتوأمة الذكية وتكامل الادوار من خلال العلاقات الافقية والرأسية التي تجمع القطاع الصحي والمؤسسات الخدمية الأخرى. سونا

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