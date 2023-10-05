مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان يجيز مشروع انشاء مفوضيات

كادقلي اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب كردفان في جلسته اليوم برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم مشروع انشاء مفوضيتين وفق اتفاقيه سلام جوبا (٢٠٢٠) /(٢٠٢٣ ) . واكد الاستاذ عبدالله عبدالرازق امين عام الحكومة الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء فى تصريح صحفي ان المجلس اجاز مقترح مشروع مفوضية العودة الطوعية للنازحين ومفوضية تنمية الرحل والمزارعين مع وضع هياكل تنظيمية لادارتهما. كما اجاز المجلس تقرير المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية المتعلق بترقيات العاملين ذلك تجويدا وتحفيزا للاداء وللارتقاء بالخدمة المدنية عموما. سونا

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