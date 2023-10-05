راس الاستاذ الضوء احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر صباح اليوم الاجتماع الموسع الطاريء والذي ضم مديري الوحدات الادارية لشرق وغرب ومدينة الدندر ومدير اسواق المحاصيل بمحلية الدندر والمدير المالي بالمحلية ومدير الخدمات الصحية بالمحلية. واشار المدير التنفيذي لمحلية الدندر إلى ان الهدف من هذا الاجتماع التشاور والتفاكر في كيفية استعدادات المحلية لانطلاق موسم التحصيل ومراجعة الرخص التجارية ووضع آلية جديدة لتطوير وتنمية الايرادات والتحصيل وذلك لمواجهة التحديات والظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية . واكد ان المحلية تستشرف عدد من المشروعات التنموية والخدمية ولا يتأتي ذلك الا بتضافر الجهود لضبط وتطوير التحصيل والايرادات لينعكس حجم الايرادات المتحصلة على الصحة والتعليم والخدمات . ودعا المدير التنفيذي الى مضاعفة الجهود وتحريك عمليات التحصيل في سوق الدندر الكبير والاسواق الفرعية وتنظيم حركة الاسواق وازالة التشوهات. وتناول اللقاء بالبحث مراجعة تعرفة النفايات والتي ظلت تسبب هاجسا لادارة الخدمات الصحية وقدمت الاستاذة نور دفع الله مديرة الخدمات الصحية تقريرا عن الانعكاسات السالبة التي تخلفها النفايات. وناشدت بضرورة إستمرار برامج استنفارات اصحاح البيئة في سوق الدندر الكبير والاسواق الفرعية وحملات الإرشاد. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع محلية الدندر مع أسواق المحاصيل استعدادا لإنطلاق موسم التحصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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