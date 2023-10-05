والي القضارف يلتقى مدير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف

عقد والي القضارف المكلف الاستاذ محمدعبدالرحمن محجوب بمكتبه صباح اليوم اجتماعا مع مدير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف المهندس مصطفى ابراهيم والشركة المنفذة للشبكة الداخلية لمياه القضارف بحضور المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الاستاذة نجاة احمد محمد. وقدم مدير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف خلال الاجتماع قدم للوالي تنويرا عن سير عمليات غسيل نواقل الشبكة الداخلية لمدينة القضارف في جزئها الشمالي والتي تجرى عبر شركة هيوا الهندسية حيث انجزت الشركة مائة كيلومترا من الشبكة التي تبلغ 1400 كيلو مترا مشيرا الى ان عمليات الغسيل تهدف لاختبار جودة خطوط المياه الرئيسية والفرعية بالاحياء الشمالية. ووجه والي القضارف المكلف ادارة المشروع لتسريع وتيرة العمل لانجاز عمليات غسيل نواقل الشبكة في الفترة المحددة، مشيرا الى ان جهود حكومة الولاية متواصلة مع المركز لاستقدام الشركة الصينية المنفذة للمشروع لاستئناف العمل فيه وتكملة المتبقى اليسير منه. وجدد اشادته بجهود الولاة السابقين والمسؤولين بالولاية والذين تعاقبوا على الولاية فى الفترات السابقة من اجل انجاز مشروع مياه القضارف والذى يعد مشروعا استراتيجيا لحكومة الولاية. سونا

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