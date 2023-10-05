محافظ مشروع الجزيرة يقف على نمو محاصيل العروة الصيفية

وقف دكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره لدى زيارته صباح اليوم لعدد من التفاتيش بقسمي المكاشفي والمنسي برفقه المهندس إبراهيم مصطفى علي مدير الإدارة الزراعيه على سير نمو محاصيل العروة الصيفية والتي شارفت على النضج خاصة الذرة والفول السوداني والتي تحتاج لرية واحدة. وفي هذا الصدد أجرى محافظ مشروع الجزيرة إتصالا هاتفياً بمدير عام عمليات الري لزيادة المناسيب بقنطرة الكيلو 65 لضمان ري كل المحاصيل وتأمين المواد البترولية لأصحاب آليات الحفر لمعالجة إختناقات الري بإزالة الاطماء والحشائش بعدد من الترع والقنوات . من جانبه جدد مدير الإدارة الزراعية إلتزام الإدارة العليا لمشروع الجزيرة بإستمرار الجهود مع جهات التمويل لزراعة محصول القمح في العروة الشتوية يتوقع أن تثمر نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة. سونا

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