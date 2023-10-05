بالصور.. جمارك نهر النيل تبيد 220 طنا من البضائع المهربة والفاسدة

تهريب - أرشيف أبادت سلطات الجمارك بولاية نهر النيل اليوم 220 طنا من البضائع والسلع الاستهلاكية والأدوية منتهية الصلاحية وذلك شرق مدينة عطبرة. وشملت المواد المبادة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية والكريمات المحظورة قانونا ومبيدات حشرية وفول مصري وملابس مستعملة وغيرها من السلع، بحضور اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل والعميد شرطة طارق عبد المجيد مدير قوات الجمارك بالولاية والعميد شرطة أحمد السيد عبدالرحيم مدير إدارة مكافحة التهريب والعميد شرطة آدم عمر سبيل مدير الحظيرة الجمركية عطبرة وممثلو الجهات ذات الصلة من القضاء والنيابة وإدارة المخالفات الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي و إعلام شرطة الولاية بالإضافة لأعضاء لجنة الإبادة التي شكلها مدير إدارة مكافحة التهريب. وأشاد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية بالتنظيم الجيد لعملية الإبادة والتي تمت وفق الضوابط المتبعة وجدد دعمه لقوات الجمارك بالولاية حتى تضطلع بدورها في حماية المواطنين والإقتصاد الوطني. وأكد العميد شرطة طارق عبد المجيد مدير قوات الجمارك بالولاية إستمرار الجمارك في أداء مهامها وفقا للقانون داعيا الجميع للإلتزام بالضوابط القانونية حتى يتم تجنيب الولاية مخاطر المنتجات مجهولة المصدر والمستوردة بطرق غير قانونية. سونا

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