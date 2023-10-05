البنك الزراعي يقف على عمليات التمويل للموسم الصيفي

في إطار الزيارات التفقدية للسيد المدير العام للبنك الزراعي الأستاذ محمد آدم عبدالكريم قام سيادته صباح اليوم، بزيارة لمحلية الفاو للوقوف على سير عمليات التمويل للموسم الصيفي وسبل تذليل العقبات التي تعترضه برفقة مستشار المدير العام ومساعديه ومدير قطاع الجزيرة.

وقد كان في استقباله المدير العام لمشروع الرهد ونائبه وقيادات العمل والمجتمع بالمحلية، والأستاذ جعفر قرشي مدير القطاع الشرقي بالإنابة ومدير فرع الفاو وقيادات المزارعين بالمشروع والزراعة المطرية.

واستهل زيارته بجولة بالمشروع حيث تفقد محاصيل العروة الصيفية بالقرية 18 والقرية 21 واستمع لشرح وافي من المزارعين لمراحل زراعة محصولي الذرة والفول السوداني مؤكداً على ضرورة تكملة العمليات التمويلية لمرحلتي الكديب والإحصاء.

كما أشاد بدور البنك في تمويل المرحلة الأولي للزراعة بتوفير مدخلات الإنتاج مناشداً الدولة للتدخل العاجل لإنقاذ الموسم الصيفي بتوفير تمويل للمراحل المتبقية.

وفي ذات السياق تم عقد َورشة عمل بمباني رئاسة المشروع ضمت كل من المدير العام ومرافقيه ومدير المشروع ومرافقيه وممثلين لمزارعي الرهد وتجمع الزراعة المطرية.

وناقشت الورشة مناقشة التمويلية للبنك وسبل تطوير العلاقة بين البنك وإدارة المشروع وشركاء الإنتاج وكذلك مشاكل الري بالمشروع وملكية الأرض ومشاكل المزارعين المعسرين ورفع رأس مال البنك الزراعي للقيام بدوره.

وفي الختام تحدث السيد المدير العام عن أهمية توفير التمويل للمرحلة الثانية للزراعة منوهاً إلى أن اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي على تواصل مستمر مع وزارة المالية وبنك السودان لتوفير موارد لتمويل المرحلة، مؤكداً على ضرورة إكمال حلقات الإنتاج بالتمويل والإرشاد، التأمين، التسويق واستخدام التقانات الحديثة لرفع الإنتاج راسياً.