“فيفا” يعلن رفع الإيقاف عن مشاركة منتخبات شباب روسيا بالبطولات الدولية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السماح بمشاركة منتخبات روسيا للناشئين تحت 17 عاما، في المسابقات الدولية، بعد أن تم رفع الإيقاف عنها، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير من عام 2022.

وقال بيان الفيفا:”بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 26 سبتمبر 2023 بالسماح مرة أخرى بمشاركة فرق الشباب الروسية على مستوى الفتيات والفتيان تحت 17 عامًا، وافق مجلس فيفا على تمديد هذا القرار ليشمل كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العالم تحت 17 عامًا، كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة والتي تكون مسابقات الاتحاد الأوروبي بمثابة طريق للتأهل لها، وبالتالي رفع الإيقاف عن الفرق الروسية المشاركة في هذه البطولات.

وأضاف:”وهذا مشروط بأن تلعب هذه الفرق تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، بدلاً من روسيا، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلاً من ذلك بألوان محايدة.

بوابة الأهرام