إصابة شخص سقط من على باب عربة قطار قبل محطة سكة حديد

أصيب عامل بدائرة قسم طهطا، سقط من على باب عربة قطار استعدادا للنزول بمحطة سكة حديد طهطا، وتم نقله للمستشفى.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج – جمهورية مصر، قد تلقى إخطارا يفيد أنه ورد لقسم طهطا محضرا من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طهطا، بسقوط أحد الأشخاص من على باب إحدى عربات القطار (القاهرة – قنا ) محطة سكة حديد طهطا.

وتبين أنه ( م . ع 30 عاما ) عامل، مصابا بكسور وكدمات، وتم نقله لمستشفى طهطا العام، وأفاد أنه أثناء وقوفه على باب عربة القطار استعدادا للنزول بمحطة سكة حديد طهطا، لشراء بعض المتطلبات والعودة للقطار، انزلقت قدماه وسقط أرضا، مما أدى لحدوث إصابته، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

بوابة الأهرام