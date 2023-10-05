أول امرأة تحمل لقب رئيسة القضاة في بريطانيا .. تعيين السيدة سو كار – صورة

صارت السيدة سو كار، كبيرة القضاة في إنجلترا وويلز، لتصير بذلك أول امرأة تحمل لقب رئيسة القضاة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

وأدت سو كار اليمين الدستورية، يوم الاثنين الماضي، خلال مراسم أقيمت في محاكم العدل الملكية أمام أسرتها وكبار العاملين في السلك القضائي، واللورد المستشار أليكس تشالك، بالاضافة إلى العشرات من كبار القضاة.

ويشار إلى أن السيدة كار رئيسة القضاة، هي الشخص رقم 98 الذي يشغل هذا المنصب، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر. ويأتي أداء كار لليمين بعد تقاعد رئيس القضاة السابق، اللورد بورنيت.

وقالت كار عن الامر: “إنه لمن عظيم الشرف أن أتولى هذا المنصب”.

بوابة الأهرام