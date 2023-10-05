شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة مصرية معروفة تؤكد: (نفسي أتزوج راجل سوداني لأنه مميز وتعرضت لهجوم على صفحتي بسبب هذا الأمر) والجمهور السوداني: (انتي على رأسنا وابشري بالخير)

أشادت ناشطة مصرية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالطقوس الجميلة في الحفلات السودانية المقامة في مصر والتي حضرتها.

وكشفت “بسمة” في حديثها الذي رصده محرر موقع النيلين عن تلبيتها لدعوات أصدقائها السودانيين بحضور حفلات الزواج والحفلات الصغيرة.

وأكدت الناشطة المعروفة أنها تتمنى الزواج من رجل سوداني لأنها اكتشفت بعد معاشرتها للشعب السوداني أنهم شعب طيب.

وذكرت في حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين أنها تعرضت لهجوم من المعلقين على صفحتها بسبب حديثها عن أمنيتها الزواج من رجل سوداني.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان قام بمشاركة الفيديو الذي ظهرت من خلاله “بسمة” وتعاطف المئات معها بعد الهجوم الذي تعرضت له, وكتب أحدهم (انتي على رأسنا من فوق) وكتب آخر (أبشري بالخير وان شاء الله الرجل السوداني يكون على عند حسن ظنك).

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)