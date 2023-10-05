عادت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة المعروفة مع زوجها العازف إيهاب شيكو في مقطع فيديو صغير لكنه وجد الاهتمام من قبل الجمهور. الفنانة إيمان الشريف قامت خلال المقطع الذي جمعها بزوجها وعازفها بمداعبة “ربطة عنقه” و البدلة التي كان يرتديها في إشارة لإعجابها بأناقة زوجها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تبدي إعجابها بأناقة زوجها وتداعب “ربطة عنقه” و “بدلته” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.