واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخريتهم من قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, والنقيب المتمرد سفيان محمد زين بريمة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام أحد النشطاء بتركيب صوت القائد والنقيب في أغنية إعلان تجاري شهير. واستعان الناشط بتقنية الذكاء الاصطناعي الشهيرة في قدرتها على تغيير الأصوات, وقام بتركيب صوت الثنائي مع الأغنية بطريقة أثارت ضحكة المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.. قائد الدعم السريع “حميدتي” والنقيب المتمرد “سفيان” يغنيان أشهر أغنيات الإعلانات التجارية في شكل “دويتو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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